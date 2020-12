GF VIP, nuovi concorrenti: Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola

GF VIP 2020, ultime news sui nuovi concorrenti. Il settimanale di cronaca rosa Chi diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, ha svelato tutti i nomi: Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola.

Andrea Zenga – Foto: Instagram

Ad onor del vero il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello 2 e dell’Isola dei famosi Filippo Nardi era stato già svelato diversi giorni fa dal direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram.

Filippo Nardi – Foto: Instagram

Ma chi sono gli altri nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? La showgirl, conduttrice tv ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Samantha De Grenet, la giovane web influencer e stilista Ginevra Lamborghini, nonché sorella di Elettra Lamborghini.

Poi ci sono Carlotta Dell’Isola, la ragazza che quest’estate partecipò a Temptation Island con il fidanzato Nello e conquistò i telespettatori per il suo amore tenace e orgoglioso e Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile.

Altro gradito ritorno è Mario Ermito, modello e attore brindisino, che partecipò in passato al Grande Fratello rimanendo nella Casa per due settimane.

“Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e familiari – ha spiegato Signorini a Chi -, certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti, ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma, ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”.

In realtà mancano all’appello altri nomi di new entry. Dopo l’ingresso di ieri di Cristiano Malgioglio e di Giacomo Urtis alcune settimane fa, sarebbero a un passo dal varcare la porta rossa anche la showgirl ed ex naufraga vip Cecilia Capriotti e il nuotatore gay Alex Di Giorgio che tanto fa impazzire Tommaso Zorzi.