GF Vip: Paolo Brosio entra nella Casa?

Il Grande Fratello Vip sta riservando moltissimi colpi di scena in queste settimane di programmazione, ma c’è chi come Paolo Brosio potrebbe entrare in questi giorni.

Paolo Brosio- foto news.ournet.it

Il viaggio verso la finale del Grande Fratello Vip è ancora lungo e per questo la porta della Casa più spiata d’Italia potrebbe aprirsi ancora per Paolo Brosio.

Il giornalista avrebbe dovuto far parte del cast del GF Vip 5 sin da settembre, ma ha dovuto rinunciare perché positivo al COVID-19.

A poche ora dalla seconda puntata del programma, infatti, il conduttore aveva comunicato il suo ricovero via social senza fornire troppe spiegazioni.

Anche Alfonso Signorini aveva preferito non divulgare i dettagli che avevano costretto il concorrente a cambiare i suoi piani.

Le prime spiegazioni in merito erano arrivate dal diretto interessato, dopo aver ottenuto l’esito negativo del primo tampone.

Ora, dopo 25 giorni di ricovero, ha fatto sapere di stare bene: “Finalmente sono guarito, ho sconfitto il COVID – ha detto all’Adnkronos – È arrivato l’esito del doppio tampone ed è negativo! Ora devo fare qualche giorno di recupero perché sono un po’ spossato e poi sono pronto ad entrare nella Casa del ‘GF Vip”.

Dal canto suo, però, Alfonso Signorini non ha fatto menzione di un possibile nuovo ingresso in puntata e per questo il futuro del nuovo gieffino all’interno del reality potrebbe essere incerto.

Oltre all’ingresso di un nuovo concorrente, la permanenza in Casa dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip potrebbe prolungarsi (pur andando in onda con due appuntamenti settimanali).

Secondo le indiscrezioni, infatti, la finale del Grande Fratello Vip 5 è stata spostata dal 2 dicembre 2020 all’8 febbraio 2021.