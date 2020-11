GF Vip, Signorini annuncia 9 nuovi concorrenti: Andrea Iannone e Cristiano Malgioglio?

GF Vip 5, ultime news e gossip. Il conduttore tv e giornalista Alfonso Signorini ha annunciato 9 nuovi concorrenti durante l’ultima puntata del format Casa Chi: «A dicembre entreranno nella Casa del GF Vip altri nove concorrenti, tutti nomi di primo piano perché adesso il GF Vip lo vogliono fare tutti». Tra i papabili spiccano il celebre cantautore e paroliere Cristiano Malgioglio, per lui sarebbe la seconda volta, e il famoso pilota Andrea Iannone, che è stato sospeso 4 anni per doping dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, in Svizzera. La sanzione verrà conteggiata a partire dal 17 dicembre 2019. Come ben sapete, il reality è stato prolungato a febbraio 2021.

GF Vip 5: il grande ritorno di Cristiano Malgioglio

Sembra ormai certo l’ingresso di Cristiano Malgioglio, come ha rivelato lo stesso conduttore tv del Grande Fratello a Casa Chi: «Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi». Per poi aggiungere: «Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo».

GF Vip 5: in bilico Andrea Iannone

In dubbio l’ex fidanzato di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. «Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione – ha detto Signorini -, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto. Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al Gf Vip, però, può succedere di tutto…».

Staremo a vedere! E voi chi vorreste nella Casa del Grande Fratello Vip 5?