Giacomo Urtis condurrà un reality con Manila Gorio

Il “chirurgo delle star” Giacomo Urtis si prepara a condurre il reality Affinity insieme alla spumeggiante Manila Gorio.

Giacomo Urtis- foto picuki.com

Dal bisturi al reality. Dopo l’esperienza con l’Isola dei Famosi, Giacomo Urtis si appresta a tornare al reality, ma questa volta nelle vesti di conduttore.

Il chirurgo noto per aver realizzato i sogni di tanti volti dello showbiz è pronto a partire per la Puglia e condurre il reality Affinity insieme a Manila Gorio.

Affinity prevede la partecipazione di 24 personaggi della tv provenienti da Uomini e Donne, Temptation Island e Il Grande Fratello.

L’obiettivo è far vivere i protagonisti insieme 24 su 24, cercando di carpirne qualunque tipo di affinità si instauri tra loro durante la convivenza forzata.

Al momento non si sa molto del programma, fatta eccezione per le riprese che si svolgeranno in una villa sulla spiaggia in Puglia.

I rumors raccontano di un cast promettente: Deianira Marzano, Selvaggia Roma, Valentina De Blasi, Federica Pacela, Priscilla, Alessandro Calabrese, Ricky Costantino, Oronzo Carinola, Alessio Lo Passo e Stefano Torrese.

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire il cast ufficiale e l’emittente su cui verrà mandato in onda il nuovo reality condotto da Giacomo Urtis e Manila Gorio.