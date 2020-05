Giovanni Ciacci spera di entrare nella Casa del GF Vip 5: l’appello ad Alfonso Signorini

Giovanni Ciacci spera di entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista e costumista ha lanciato un appello al conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, che tornerà in onda subito: a settembre 2020. Il conduttore di Vite da copertina, al fianco di Elenoire Casalegno, ha riempito di elogi e belle parole l’ex Madre Natura, la vincitrice del GF Vip 4 Paola Di Benedetto, per poi rivolgere un appello al direttore del settimanale di cronaca rosa Chi.

Giovanni Ciacci – Foto: Facebook

Senza troppi giri di parole, Ciacci ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Vero: “Adoro i reality show: spero di entrare nella Casa in una delle prossime edizioni…”.

L’ex stylist di Detto Fatto, Giovanni Ciacci, ha parlato anche del destino della sua trasmissione quotidiana su Tv8, contraddicendo le indiscrezioni delle ultime settimane, dichiarando che è “circolata una fake news per cui il programma avrebbe chiuso. Non è così, andremo avanti fino a giugno”.

Una delle possibili concorrenti del GF Vip 5 potrebbe essere la modella, showgirl e web influencer Cristina Buccino.

