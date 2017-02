Giulia Calcaterra torna a essere single?

Il fidanzato di Giulia Calcaterra, partecipante al reality L’isola dei Famosi, è furioso. L’ex velina infatti, sull’Isola, sta trascorrendo molto tempo con un altro naufrago, il modello Simone Susinna. I due sembrano molto complici e affiatati, cosa che ha irritato non poco il fidanzato di Giulia, Diego, che la sta guardando dall’Italia.

A dare la notizia è un’inviata di Pomeriggio 5: sembra infatti che Diego abbia contattato alcune persone molto vicine a Giulia, affermando di voler mettere fine alla loro storia d’amore, perché non si sente più il suo compagno.

Per lui, insomma, la storia è archiviata: Diego non ha più intenzione di mettere piede in studio, e ha aggiunto di non voler essere più contattato. Peccato che Giulia non sappia ancora nulla… come la prenderà, quando saprà che Diego l’ha lasciata?