Giulia De Lellis entusiasta per il suo ruolo di conduttrice a Love Island: “Si avvera il mio sogno”

Giulia De Lellis è davvero al settimo cielo. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha confermato i rumor della vigilia. Visibilmente entusiasta ha annunciato sui suoi profili social che sarà impegnata nel ruolo di conduttrice a Love Island. L’ex fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante non ha però fornito altri dettagli su questa sua nuova esperienza professionale.

Giulia De Lellis ha esordito così sui social: “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto e? sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurro? la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi! Che dire… vorrei gia? spoileravi tutto… tornero? con piu? news quando potro? – ha concluso l’esperta di tendenze e influencer -, per ora e? tutto. Come sempre, grazie a voi”.

Love Island Italia non sarà trasmesso su Real Time, come erroneamente indicato in precedenza da Dagospia, ma sulla piattaforma a pagamento Discovery Plus che ha già annunciato l’apertura dei casting.

Se sei single, vuoi volare su un’isola da sogno alla ricerca dell’amore e vincere il montepremi finale iscriviti ai casting ? https://t.co/1HSTHo8utr pic.twitter.com/xERji9gpDf — discovery+ Italia (@discoveryplusIT) February 22, 2021

Il format nato in Inghilterra è ben collaudato: i single entrano da soli, vivono insieme in una villa lussuosa e devono trovare un compagno d’avventura (cambiandolo all’occorrenza) per arrivare in coppia fino alla fine e vincere il premio in denaro.

Chi resta da solo viene eliminato mentre a decretare la coppia vincitrice saranno i risultati delle sfide e dei giochi e il voto del pubblico da casa mediante un’app.