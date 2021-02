Giulia De Lellis sarà al timone di Love Island Italia?

Chi meglio di lei potrebbe condurre un programma sull’amore? Giulia De Lellis potrebbe condurre il docu-reality Love Island Italia in onda su Discovery+.

Giulia De Lellis- foto instagram.com

Dalla storia travagliata con Andrea Damante (ispirazione del libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!) a un programma sull’amore: Giulia De Lellis è vicina a condurre Love Island Italia.

Il docu-reality è ancora in fase di casting e non ha ancora una data di inizio, ma andrà in onda prima sulla piattaforma Discovery+ e dopo su Nove o Real Time.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo l’esperienza del film Genitori vs influencer con Fabio Volo, starebbe per debuttare nel ruolo di conduttrice di Love Island Italia.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, infatti, l’influencer avrebbe trionfato sulla concorrenza e starebbe per annunciare il suo nuovo progetto alle sue “bimbe”.

Il format nato in Inghilterra è ben collaudato: i single entrano da soli, vivono insieme in una villa lussuosa e devono trovare un compagno d’avventura (cambiandolo all’occorrenza) per arrivare in coppia fino alla fine e vincere il premio in denaro.

Chi resta da solo viene eliminato mentre a decretare la coppia vincitrice saranno i risultati delle sfide e dei giochi e il voto del pubblico da casa mediante un’app.

Forse per qualcuno il conduttore di Love Island ha un ruolo marginale nel programma, ma sarebbe un nuovo traguardo per Giulia De Lellis (dopo l’esperienza di Giortì insieme a Gemma Galgani).

Non ci resta che attendere la conferma ufficiale dell’influencer romana e la data di messa in onda del programma.