Giulia Salemi delusa da Tommaso Zorzi: “Mi ha ferita tanto”

Giulia Salemi è rimasta molto delusa dalle frasi shock pronunciate da Tommaso Zorzi nei suoi confronti nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer era stato molto duro nei confronti dell’ex fidanzata di Francesco Monte: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”. L’influencer power ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi e di come lui l’abbia spiazzata dicendo che tra loro non c’era una vera amicizia.

“Io e Tommaso eravamo amici – ha detto Giulia -. O meglio, io lo reputavo tale, ma dopo certe situazioni qualcosa è cambiato. L’ho preso da parte e lui con lucidità mi ha detto che non ero sua amica. Anzi mi ha rivelato che per lui ero una conoscenza. Mi ha fatto strano perché in 7 anni abbiamo condiviso tanti momenti. Devo accettare la realtà e non vivere di aspettative”.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi sottolineato: “Ho visto una cosa che non mi è piaciuta e che mi ha ferita tanto. Tommaso mi ha paragonata ad Amy Winehouse e ha detto che quando sarei uscita dal GF Vip sarei dovuta andare a San Patrignano. Saranno battute, ma le ha fatte quando non c’ero e mi ha ferita e mi ha fatto strano. Andrò oltre per non far polemica. Preferisco prendere il bello che c’è stato. Le sue parole mi hanno ferito, Silvia. Una volta alla settimana ci danno tipo 5 bottiglie di vino in 20 persone. Io non reggo l’alcol – ha proseguito -, ma in realtà bevo 2 calici di vino. Quindi essere paragonata alla storia di Amy mi ha fatto strano e non lo trovavo necessario. Secondo me poteva evitare di dire quelle cose”.

E voi che cosa ne pensate di questa vicenda? Siete d’accordo con il pensiero espresso da Giulia?