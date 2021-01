Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: “Mi fido di lui”

Grande Fratello Vip 2020, ultime news e gossip. La modella e showgirl Giulia Salemi ha confessato agli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia che si fida molto dell’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. Dopo il primo bacio sotto al vischio, i due concorrenti del GF Vip 5 hanno lasciato alle emozioni e alla loro complicità di sfogarsi liberamente ed ora continuano questo percorso senza perdersi mai di vista.

Giulia Salemi ha ammesso a Samantha De Grenet di temere il giudizio degli altri che spesso l’ha portata a porsi tante domande, ma non vuole che i pregiudizi di alcuni possono rovinare qualcosa di bello con Pierpaolo Pretelli.

L’influncer è rimasta molto provata dall’ultimo scontro con la modella brasiliana Dayane Mello e non ha capito le ragioni che l’hanno portato a dire certe frasi: “Da un’amica non mi aspettavo questo, e non giustifico il suo allontanamento su una frase che non ha senso – Tu ridi ma non sei felice – non è vero, io sono felice e non voglio rinunciare a Pierpaolo. Questo è un nuovo viaggio, è una cosa nuova”.

Samantha è d’accordo con la sua coinquilina e l’ha invitata a non ascoltare le critiche sollevate da altri: “Tu fregatene, fa solo quello che ti va di fare, se vuoi stare due ore accoccolata due ore sul divano sei libera di farlo. Siamo tutti chiusi qua dentro, è normale che si parli di una cosa del genere”.

L’ex fidanzata dell’ex tronista e modello Francesco Monte ha spiegato: “Di Pierpaolo mi fido, all’inizio avevo paura di essere la seconda scelta, ma i suoi occhi sono sinceri e sono pronta a vivermi appieno questa esperienza”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 2020!