Grande Fratello Vip 4: Clizia Incorvaia e Antonella Elia nel cast dei concorrenti?

Clizia Incorvaia e Antonella Elia faranno parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini? Il gossip impazza ed è stato diffuso da Dagospia. La web influencer e modella dopo l’addio al marito Francesco Sarcina è molto richiesta in tv e avrebbe già firmato il contratto per partecipare alla prossima edizione del reality show di Canale 5.

Oltre alla bellissima web influencer dovrebbero esserci anche la showgirl Antonella Elia, l’ex Madre Natura ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Paola di Benedetto, la showgirl Adriana Volpe e il conduttore tv Michele Cucuzza.

Diversi papabili concorrenti hanno detto no, tra cui il cantante Scialpi che ha rivelato che gli era stato proposto un cachet davvero ridicolo. La partecipazione come concorrente della showgirl ed ex giornalista pubblicista pugliese Loredana Lecciso è ancora in bilico.

Chi sono gli altri possibili concorrenti del Grande Fratello 4? Il mago Giucas Casella, il Divino Otelma, l’ex diva del cinema adult internazionale Cicciolina, l’attrice e attivista per i diritti lgbt Eva Robin’s, l’attore Kabir Bedi, l’avvocato Luca Di Carlo, la ballerina Matilde Brandi, le showgirl Natalia Bush e Nora Amile, l’ex modella Fernanda Lessa, la socialite Claudia Galanti e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Andrea Melchiorre e Giovanni Conversano.

Redazione-iGossip