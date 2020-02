Grande Fratello Vip 4: entrano Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Natalia Bush

Grande Fratello Vip 4, ultime news e anticipazioni. Stasera entreranno Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Natalia Bush nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara – Foto: Instagram

Secondo diverse indiscrezioni che trapelano in Rete, pare che delle tre new entry solo una resterà come concorrente nella Casa del GF Vip 4. Con molta probabilità ci sarà un televoto che affiderà al pubblico da casa il compito di scegliere chi tra Patrizia, Natalia e Teresanna sarà la nuova concorrente ufficiale del longevo reality show della televisione italiana.

Chi è la vostra preferita? Chi vorreste come nuova concorrente del Grande Fratello Vip tra Patrizia, Natalia e Teresanna?