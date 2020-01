Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa attacca Licia Nunez: “Mi ha nominata la lesbica”

Fernanda Lessa è stata nominata dall’attrice Licia Nunez e dalla showgirl Antonella Elia durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. La modella e conduttrice radiofonica brasiliana non l’ha presa bene e si è sfogata prima con il conduttore tv Michele Cucuzza e poi con il modello e attore Andrea Montovoli.

Fernanda Lessa – Foto: Facebook

Grande Fratello Vip 4, lo sfogo di Fernanda Lessa

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non corre buon sangue. L’ex star di Non è la Rai ha più volte criticato e offeso la soubrette brasiliana. Dopo le nomination, Fernanda ha risposto così alla domanda di Cucuzza su chi l’avesse nominata: “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”.

CHI È FERNANDA LESSA? BIOGRAFIA, VITA PRIVATA E CARRIERA

Poi con Andrea Montovoli ha ripetuto quanto detto prima a Cucuzza: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu**, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”.

Sui social si è subito scatenato il putiferio contro Fernanda Lessa per aver apostrofato Licia Nunez come lesbica, ma come hanno sottolineato in molti la stessa modella brasiliana non ha mai nascosto di aver avuto un flirt con una donna famosa, che all’epoca dei fatti non era minorenne.

Fernanda Lessa parla del marito Luca Zocchi

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2000 Fernanda ha parlato anche della sua storia matrimoniale con Luca Zocchi.

Due anni fa Fernanda Lessa e il barman Luca Zocchi si sono uniti in matrimonio a Cumiana, piccolo paese in provincia di Torino.

“Io non avrei mai creduto nell’amore per sempre – ha detto l’ex compagna del tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, da cui ha avuto due figlie (Lua Clara e Ira Marie) -, che avrei avuto un uomo per tutta la vita, che mi sarei sposata. Volevo essere uno spirito libero. Poi ho conosciuto quest’uomo e ho capito che con lui sarebbe stato per sempre, e anche lui”. Fernanda è scoppiata in lacrime pensando a suo marito.

“Una storia da favola – ha raccontato la modella -, ero completamente asettica prima di trovare lui. E mi sento molto fortunata ora. Nonostante tutti i problemi, i conti, il lavoro, lo stress e i bambini, non abbiamo mai litigato”.