Grande Fratello Vip 4: Wanda Nara è una delle opinioniste

Wanda Nara è una delle due opinioniste della nuova edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 4, che sarà condotto dal giornalista Alfonso Signorini. La moglie e manager dell’ex fuoriclasse dell’Inter, Mauro Icardi, prenderà il posto di Cristiano Malgioglio. La potente, influente e ricca showgirl argentina del programma sportivo di Italia 1, Tiki Taka, è una donna molto forte e determinata che riesce sempre a dividere in due il pubblico.

Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Dagospia con una notizia flash: “Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip”.

Qualche settimana fa il cantante Scialpi ha detto no al GF Vip 4 perché il cachet proposto come concorrente è troppo basso.

Non ci sarà, con molta probabilità, neanche la showgirl ed ex giornalista pubblicista pugliese Loredana Lecciso. L’ex compagna del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi ha chiuso definitivamente le porte al famoso reality show di Canale 5, che sarà condotto dal direttore del settimanale di gossip Chi e giornalista Alfonso Signorini.

Loredana Lecciso ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Ho fatto una battuta dicendo che non farei il Grande Fratello per non farmi vedere struccata ma scherzi a parte devo dire che non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere. Ammetto di averci fatto un mezzo pensiero, ma non so se riuscirei a superare i miei limiti”.

Chi sono i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 4? Il mago Giucas Casella, il Divino Otelma, l’ex diva del cinema adult internazionale Cicciolina, l’attrice e attivista per i diritti lgbt Eva Robin’s, l’attore Kabir Bedi, l’avvocato Luca Di Carlo, la ballerina Matilde Brandi, le showgirl Natalia Bush e Nora Amile, l’ex modella Fernanda Lessa, la socialite Claudia Galanti e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Andrea Melchiorre e Giovanni Conversano.

Redazione-iGossip