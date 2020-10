Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini conferma l’arrivo di un concorrente gay

Grande Fratello Vip 5, ultime news e pillole di gossip. Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e conduttore del GF Vip 5 Alfonso Signorini ha confermato l’arrivo di un concorrente gay nella Casa più chiacchierata e spiata d’Italia.

Alfonso Signorini sorridente sui social – Foto: Instagram

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Signorini ha dichiarato: “Abbiamo sentito Tommy sì, certo che succederà. Guardate che lui non ha chiesto un maschio da corteggiare, ma ha specificato che vuole un ragazzo gay. Questa è una sottile differenza, perché il nostro Zorzi ama i suoi simili. Dico questo perché spesso i gay vanno a caccia di etero da “convertire”. Lui invece è su un altro pianeta. Quindi un gay per Zorzi verrà introdotto, anche perché lui ce l’ha chiesto. Io ho già contattato questa persona e arriverà tra 2 o 3 settimane. Degli indizi? Se è Malgioglio? Vi dico solo che è molto gay”.

I rumor sul nuovo concorrente gay

Sul web si sprecano i pettegolezzi. Il noto paparazzo Alan Fiordelmondo ha lanciato lo scoop a Pomeriggio 5 alcuni giorni fa: “Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”. In molti hanno subito pensato all’amico di Tommaso Zorzi, l’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne Claudio Sona.

Claudio Sona con Tommaso Zorzi in vacanza a Taormina in Sicilia – Foto: Facebook

E voi chi vorreste nella Casa del GF Vip 5? Scrivetelo nei commenti qui sotto!