Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini rivela a Simona Ventura: “Torna a settembre”

Grande Fratello Vip 5 torna subito! A settembre 2020 ci sarà la nuova edizione del reality show di Canale 5 con alla conduzione sempre Alfonso Signorini. Il Grande Fratello, quello storico con personaggi non famosi, di Barbara D’Urso è stato dunque rinviato all’anno prossimo.

A un mese dalla vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, che ha di gran lunga spiazzato anche i pronostici dei bookie che avevano invece puntato sul personaggio e opinionista tv Paolo Ciavarro e sull’ex concorrente del GF Patrick Pugliese, il conduttore e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi ha confermato la notizia che era iniziata a circolare sul web durante una diretta Instagram con la famosa presentatrice tv Simona Ventura.

Signorini è già al lavoro per una nuova edizione, che dovrebbe prendere il via il prossimo autunno: “Inizierà a settembre, magari un po’ prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali”.

Il reality tornerà con un doppio appuntamento settimanale. “All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”, ha confessato Alfonso a SuperSimo.

Signorini ha poi assicurato: “Lo stile sarà esattamente come quello dell’edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno”.

Confermatissimo l’opinionista fisso Pupo. In forse Wanda Nara.