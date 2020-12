Grande Fratello Vip 5, Dagospia rivela: “Ospite speciale la trans Elenoire Ferruzzi”

Grande Fratello Vip 5, ultime news e indiscrezioni bomba da Dagospia. Il settimanale di gossip Chi, oggi in edicola, ha svelato tutti i nomi dei personaggi che entreranno prossimamente nella Casa del GF Vip: Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola. In realtà mancano all’appello altri nomi di new entry. Dopo l’ingresso di lunedì di Cristiano Malgioglio e di Giacomo Urtis alcune settimane fa, sarebbero a un passo dal varcare la porta rossa anche la showgirl ed ex naufraga vip Cecilia Capriotti e il nuotatore gay Alex Di Giorgio che tanto fa impazzire Tommaso Zorzi.

Elenoire Ferruzzi – Foto: Facebook

Ora però il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato una indiscrezione fragorosa. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 entrerà come ospite speciale la transessuale e star del web Elenoire Ferruzzi. Lo scoop è stato lanciato dal giornalista Giuseppe Candela: “Oltre all’ingresso di Cristiano Malgioglio, Dagospia può anticipare l’arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”.

Un personaggio molto controverso, controcorrente e anticonformista. Alta, unghie lunghe venti centimetri come artigli arrotolati e un fisico prorompente. Amatissimo dal popolo del web per i suoi video super trash, Elenoire ha iniziato il percorso di transizione a partire dall’età di 16 anni.

Laureata in Lettere, ha pure insegnato in una scuola serale. Adora cantante ed è amica di molti personaggi famosi del jet set italiano. Perché finora non l’avevano mai chiamata? Un anno fa Elenoire Ferruzzi dichiarò a Rolling Stone: «Figurati… non vanno oltre al mio personaggio. Il mondo della tv è una piccola mafia, invitano solo chi vogliono loro e al patto che dica ciò che vogliono loro. In tv non potrei mai fare una chiacchierata come questa, li mi chiamerebbero solo per parlare di droghe, clienti, ca**i o “Carpisa è il male”. Mai ricevuto una chiamata da Barbara d’Urso. Sarà una gran professionista, ma umanamente la disprezzo».

Una cosa è certa: sarà sicuramente l’edizione più lgbt della storia del Grande Fratello!