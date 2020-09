Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento dopo il ritiro: “Denuncio Amedeo Venza”

Grande Fratello Vip 5, ultime news e gossip. Flavia Vento ha lasciato il reality show di Canale 5 dopo neanche 24 ore dall’inizio del programma tv. Dopo un durissimo scontro con la contessa Patrizia De Blanck, la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha deciso di abbandonare il gioco perché sentiva molto la mancanza dei suoi cani.

Una scelta che ha lasciato tutti di stucco, compreso la contessa Patrizia De Blanck che non ha risparmiato critiche al vetriolo nei confronti dell’ex soubrette di Libero. Non è la prima volta che Flavia Vento abbandona in largo anticipo un reality show. L’aveva già fatto ai tempi dell’Isola dei famosi.

Ora che ha abbandonato il Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento ha annunciato sui social di voler adire le vie legali contro il web influencer Amedeo Venza. Perché? Ieri sera Amedeo ha rivelato di aver sentito telefonicamente l’ex gieffina, che gli avrebbe confidato di essere stata chiusa in hotel senza aver avuto la possibilità di vedere i suoi piccoli cagnolini.

Lei non l’ha presa bene e sui social ha scritto: “Questo tale Andrea Venza si è inventato che mi ha parlato al telefono uscita dalla casa del grande fratello. Mai sentito non so chi sia. Ho dormito a casa mia appena uscita e non in hotel e i cani li ho presi alle 7 di mattina. Te denuncio. Amedeo Venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo!”.