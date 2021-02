Grande Fratello Vip 5: Giulia Salemi in lacrime per Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Grande Fratello Vip 5, ultime news e indiscrezioni. La modella e showgirl Giulia Salemi è scoppiata in lacrime per la rottura del suo rapporto di amicizia con l’influencer Tommaso Zorzi e la supermodella brasiliana Dayane Mello. La fidanzata dell’ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, è davvero distrutta e amareggiata. Frecciatine, cattiverie, vecchi dissapori, accuse di vario tipo, i tre si sono detti di tutto, ma ad accusare il colpo è stata Giulia Salemi.

“Piango per l’insieme – ha detto Giulia -. Sono le ultime settimane e non le sto vivendo con tranquillità. Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro di me. Insensibilità umana ho visto, sia di lei che di lui. Cioè proprio pesante, un accanimento nei miei confronti. Voglio solo essere lasciata in pace. Li supplico, per me era finita davvero. Poi perché infieriscono mettendo benzina sul fuoco con lo scopo di ferirmi? Tutto questo per distruggermi, ma mollatemi”.

Tommaso e Giulia si scontrano: “Tu tieni al mio personaggio, non alla mia persona”. #GFVIPhttps://t.co/13VzvPyzcM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 2, 2021

La compagna di Pierpaolo Pretelli ha proseguito: “Non giudico nessuno, mi faccio i cavoli miei. Posso almeno difendermi? Ho commesso un crimine? Devo stare muta a e in silenzio? Non vorrei farmi vedere star male e dargliela vinta. Poi magari mi danno della vittima, ma non ce la faccio. E soprattutto non vorrei pesare su di te, anche tu hai avuto i tuoi crolli. Questa volta me la dovrò sbrigare da sola. Soprattutto non voglio più che succedano queste cose come ieri notte”.

Datane Mello a Giulia: “tu per me sei una ammalata di fama”#GFVIP pic.twitter.com/vpqkjIeykJ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 2, 2021

Tommaso: “io avevo il voto della falsa (Giulia)”#GFVIP pic.twitter.com/GmLWkTejQS — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 2, 2021