Grande Fratello Vip 5: Giuliano Condorelli diffida la sua ex Adua Del Vesco e gli altri coinquilini

Grande Fratello Vip 5, ultime news e gossip. Il giovane ragazzo siciliano Giuliano Condorelli ha diffidato la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, che sta flirtando con Andrea Zenga, e gli altri coinquilini. Condorelli non l’ha presa bene. Ha disattivato il suo profilo Instagram. Ieri pomeriggio Adua Del Vesco ha annunciato di voler dire addio al suo fidanzato, il ‘Condor’.

La reazione di Giuliano non si è fatta attendere. Ha inviato una diffida al GF Vip e a tutti i concorrenti: “Devo fare una comunicazione. Allora Rosalinda, devi sapere che Giuliano Condorelli ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”.

L’attrice siciliana Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, è rimasta molto sorpresa e sconvolta. Poi ha iniziato a piangere e il noto influencer Tommaso Zorzi l’ha consolata: “Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del Grande Fratello Vip 5!