Grande Fratello Vip 5: nuove indiscrezioni sul cast

Alfonso Signorini sta preparando un Grande Fratello Vip 5 davvero scoppiettante e i nomi dei concorrenti ne sono una prova lampante.

Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip- foto sitrend.it

Grande Fratello Vip 5 andrà arriverà su Canale 5 tra settembre e ottobre e verrà condotto nuovamente dal direttore del settimanale Chi.

Nelle ultime settimane sono stati svelati i nomi dei primi inquilini della Casa più spiata d’Italia: Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino e Flavia Vento.

Ora, stando a quanto ha riportato Dagospia, anche la giornalista Rosanna Cancellieri e la figlia d’arte Vera Gemma potrebbero varcare la Porta Rossa di Cinecittà.

In realtà Rosanna Cancellieri e Vera Gemma non sono nuove ai reality show, visto che la prima ha vissuto l’esperienza dell’Isola dei Famosi (insieme ad Aida Yespica ed Antonella Elia) e la seconda ha partecipato a Ritorno Al Presente e Pechino Express (in coppia prima con Asia Argento e dopo Gennaro Lillo).

Le indiscrezioni parlano del ritorno di Sossio Aruta (ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne) e della partecipazione di Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Francesco Ricci (modello e influencer), Patrizia De Blanck (contessa), Carmen Russo (ballerina) ed Enzo Paolo Turchi (ballerino).

Sembra proprio che Alfonso Signorini stia cercando di mantenere la promessa: “Lo stile del cast di quest’anno sarà esattamente come quello dell’anno scorso, ovvero la gente non deve mai dire ‘Ma questo chi diavolo è?’, saranno addirittura più famosi di quelli dello scorso anno”.

Per quanto riguarda gli opinionisti del Grande Fratello Vip 5, invece, sarebbe stato confermato Pupo mentre sarebbe ancora incerta la sostituta di Wanda Nara.

La moglie di Mauro Icardi potrebbe essere sostituita da Loredana Lecciso, Adriana Volte o Giulia De Lellis, ma tutto è ancora incerto.