Grande Fratello Vip: caccia ai nomi dei futuri inquilini della Casa

Cresce l’attesa per la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Indiscrezioni, rumors e pettegolezzi sui concorrenti non fanno altro che accrescere la curiosità intorno al rinnovato interesse per questo format.

La seconda edizione prenderà il via verso metà settembre 2017 su Canale 5 e vedrà ancora una volta Ilary Blasi come padrona di casa e la riconferma della presenza di Alfonso Signorini, ma con un doppio ruolo nel programma.

Una novità per questa edizione è il regolamento che vedrà la partecipazione di 10 vip, 5 donne e 5 uomini, che vivranno in due ambienti diversi: un loft extralusso peri ragazzi che vinceranno le prove settimanali e un tugurio per chi perderà. Ogni concorrente avrà un budget personale da spendere a suo piacimento durante la settimana.

Ma quali sono le indiscrezioni sui partecipanti del Grande Fratello Vip 2017? La prima concorrente ufficiale dovrebbe essere Cecilia Capriotti, la show girl nota per aver realizzato un calendario hot con For Men Magazine che ha già partecipato a Jump su Canale 5 e Ballando con le stelle su Rai 1.

Stanno diventando pressanti invece le voci sulla partecipazioni di Ginevra Lambruschi, la fashion blogger conosciuta principalmente per la breve storia con il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura.

Tra le varie indiscrezioni spicca anche il nome di Enrico Papi, già concorrente di Ballando con le stelle e pronto a tornare con un’edizione speciale di Sarabanda per festeggiare il ventesimo compleanno del quiz musicale che lo ha reso famoso.

Restano forti le candidature dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, dell’ex tronista gay Claudio Sona, dell’opinionista Karina Cascella e delle sorelle Buccino.