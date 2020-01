Grande Fratello Vip, Fabio Testi a rischio espulsione per frase misogina

Grande Fratello Vip 4 debutta con buoni ascolti tv e share (22.56% di share e 3.405.000 spettatori), ma non mancano le polemiche per la frase sessista pronunciata in diretta tv da Fabio Testi. Dopo essere stato spedito in tugurio dagli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia al termine della prima nomination della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il celebre attore si è lasciato andare a dichiarazioni alquanto imbarazzanti e sessiste.

Insieme con Testi nel tugurio ci sono anche i cosiddetti Highlanders, i quattro ex concorrenti del Grande Fratello delle prime edizioni: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Salvo Veneziano.

Alla domanda dell’ottusangolo Sergio Volpini “come mai l’hanno buttato fuori?”, Testi ha replicato in diretta tv: “Avevano paura di essere violentate”, accompagnando il tutto con una fragorosa risata. Una battuta sessista, che va a toccare un tema delicato come la violenza sulle donne, che ha scatenato immediatamente il popolo della Rete che ha invocato la sua eliminazione dal reality show di Canale 5.

PRIMA SQUALIFICA? Testi che sputtana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne #GFvip pic.twitter.com/CT1vlsRvDk — ??????????? tr?sh (@Viperissima_) January 9, 2020

Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto!