Guenda Goria ed Enock Barwuah litigano per la battuta volgare di Mario Balotelli a Dayane Mello

Guenda Goria ed Enock Barwuah hanno litigato animatamente per la battuta volgare e sessista di Mario Balotelli a Dayane Mello durante l’ultima e chiacchierata puntata del Grande Fratello Vip 5. A causa di quella battutaccia di Mario Balotelli, il Codacons ha chiesto la chiusura del programma tv condotto da Alfonso Signorini presentando un esposto all’Agcom affinché sia elevata una sanzione nei confronti di Mediaset.

Guenda Goria attacca Mario Balotelli e litiga con suo fratello Enock

Ieri a cena la figlia di Maria Teresa Ruta ha tirato in ballo la battuta sessista fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello: “Sto dicendo che passano delle frasi pesanti come se niente fosse. Io ho trovato quella frase molto pesante – ha continuato Guenda Goria –. Io ho fatto finta di non sentirla…”. Enock Barwuah si è alzato da tavola ed ha staccato il suo microfono. Subito dopo è intervenuta Patrizia De Blanck che ha incredibilmente mandato a quel paese Guenda Goria: “Perché dirlo adesso ad Enorg? Perché devi farlo arrabbiare? Chi se ne f*tte. Lui ha ragione. Cosa c’entra Enorg? Mi fai inca***re, ma vai a fare in c***. Adesso io vado da Enorg“. Un atteggiamento e comportamento davvero condannabile quello della contessa del popolo.

Aldo Grasso, Codacons e Selvaggia Lucarelli contro Balotelli e Signorini

Il celebre critico televisivo e giornalista Aldo Grasso ha fatto a pezzi il Grande Fratello Vip 5 in un lungo editoriale del Corriere della Sera: “Detto questo, e scusandomi per aver così inopportunamente parlato di me, posso affermare con assoluta certezza che questa edizione del Grande Fratello Vip è una cag**ta pazzesca”.

Durissima anche la nota giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli. “Non è tanto quel subumano di Mario Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Facebook -, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che ‘Ahhhh hai capito Dayane?’, incapace di dirgli ‘ma che schifezza hai detto?’. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su – ha proseguito la giornalista -, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli ‘entra nella casa’ non valgono)”. Sia Signorini che Balotelli dopo essere stati travolti dalle polemiche e critiche hanno chiesto scusa al pubblico.

Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

“Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi -. Trasmissioni come il GF Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose perché lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari”.

Pertanto il Codacons “chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma, e presenterà lunedì un esposto contro il GF Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda”.