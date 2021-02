I Ferragnez protagonisti di un docu-reality su Amazon Prime Video?

Chiara Ferragni e Fedez saranno protagonisti di un docu-reality sulla loro vita familiare trasmesso presto su Amazon Prime Video. Parola di Santo Pirrotta.

Chiara Ferragni e Fedez- foto lofficiel.ch

Stando a quanto rivelato dal giornalista di cronaca rosa durante la sua rubrica settimanale Un Santo in paradiso a Ogni Mattina, infatti, i Ferragnez starebbero lavorando a un progetto super segreto.

L’imprenditrice digitale e il rapper sono ripresi da telecamere 24 ore su 24 in casa e in auto per dare vita a un docu-film sulla loro vita che verrà trasmesso su Amazon Prime Video.

A quanto pare non ci sono state né conferme né smentite da parte della coppia molto social perché obbligati a mantenere il massimo riserbo sul progetto, pena il pagamento di una penale salata.

“Mi dicono che Fedez ogni tanto abbia fatto qualche sfuriata mentre Chiara è molto tranquilla”, ha rivelato Santo Pirrotta.

D’altronde il format del docu-film non è completamente estraneo a Chiara Ferragni, dopo il progetto Chiara Ferragni Unposted incentrato sulla sua vita personale e sulla sua carriera firmato da Elisa Amoruso.

Per quanto riguarda Fedez, invece, la sua esperienza con il reality show è limitata alla prima stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo sempre targato Amazon Prime Video.

Dalle prime informazioni sul docu-film sui Ferragnez, perciò, dovremo aspettarci qualcosa che richiami a grandi linee Casa Vianello e ricalcherà il progetto Casa Totti sviluppato da Ilary Blasi e Francesco Totti.

Non ci resta che attendere nuove informazioni e scoprirne di più sul progetto super segreto di Chiara Ferragni e Fedez.