Il cantante mascherato: maschere, giudici e inizio

È tutto pronto per l’inizio de Il cantante mascherato e la conduttrice Milly Carlucci ha svelato le maschere in gara e i nomi dei due giudici dello show di Rai 1.

Milly Carlucci- foto style24.it

Il cantante mascherato (The masked singer) è un programma originale e inedito che ha raggiunto il successo già in Corea e negli Stati Uniti.

Tutto ruota intorno a una sfida musicale tra celebrità mascherate dello showbiz, della musica e dello sport: il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Mastino napoletano, il Pavone, il Coniglio, il Barboncino e l’Unicorno .

I concorrenti gareggeranno in una sfida a coppie che darà il lasciapassare al più votato e spedirà il meno votato al ballottaggio. Il peggiore dovrà abbandonare la gara, ma non prima di aver svelato la sua identità.

A giudicare i costumi e le performance canore dei partecipanti mascherati ci saranno Patty Pravo e Flavio Insinna e altri due giudici, anche loro ancora sconosciuti.

Alla conduzione del game musicale, invece, ci sarà la presentatrice Milly Carlucci, la quale traghetterà i telespettatori tra sfide, curiosità e indizi a partire da venerdì 10 gennaio.

Questo significa che lo show di Rai 1 in quattro puntate non si confronterà con C’è posta per te di Maria De Filippi, lasciando spazio a un banco di prova che testerà il livello di gradimento di un format originale e a tratti geniale.