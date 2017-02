Isola dei Famosi 2017, arrivano Claudio Sona e Mario Serpa?

Novità in vista per l’Isola dei Famosi 2017. Claudio Sona e Mario Serpa potrebbero infatti unirsi al gruppo dei naufraghi. Chi sono, dite? Si tratta della coppia più in vista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

La prima coppia gay di Uomini e Donne – ribattezzata dai fan Clario, dalle iniziali dei due – sarebbe quindi in viaggio verso l’Honduras. Nessuna conferma ufficiale, per ora, anche se durante la puntata speciale di U&D, registrata per il 14 febbraio e trasmessa da Canale5, Claudio ha detto che il suo vero regalo di San Valentino per il compagno sarebbe stato speciale. Forse un viaggio insieme? E forse proprio verso la famosa Isola?

L’audience dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi non è proprio il massimo: resta sotto il 20%, e la coppia gay più conosciuta e amata del momento potrebbe aumentare gli ascolti e magari scongiurare la possibilità che questa sia la seconda e ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Si pensa, infatti, che il programma possa tornare sulla Rai. Staremo a vedere!