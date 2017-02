Isola dei famosi 2017, Daniela De Jesus minacciata dopo l’espulsione di Andrea Marcaccini

Isola dei famosi 2017: lunedì sera il modello pluritatuato Andrea Marcaccini è stato espulso perché ha violato il regolamento del reality show di Canale 5. Lui ha cercato in tutti i modi di difendersi e respingere le gravissime e pesantissime accuse: “Lo stalking e il sequestro di persona sono già stati archiviati dal giudice a gennaio perché non ci sono prove e il fatto non sussiste. Non mi va di parlare di questi fatti qui, ma sono stato io vittima di violenza“. E ancora: “Quando io l’ho lasciata, lei è andata fuori di testa, si è fatta del male davanti a tante persone. La violenza mi fa schifo, questa cosa mi fa schifo. Io non reputo persone gli uomini che picchiano le donne. E vale lo stesso per il contrario. Io ho subìto la violenza femminile. Qui si parla di violenza maschile“.

Ma Alessia Marcuzzi è stata intransigente e ha letto il comunicato ufficiale dell’Isola dei famosi: “Noi dobbiamo sapere tutto di voi naufraghi, per questo la produzione ha deciso di mandarti questa comunicazione. Tu come gli altri hai firmato di non aver procedimenti penali a tuo carico che tu sapessi. Come già accaduto in passato – ha spiegato la presentatrice tv -, chi vìola il regolamento del programma è automaticamente fuori dal gioco. Mi dispiace Andrea, ma sei stato espulso. Devi lasciare immediatamente l’Isola dei Famosi“.

L’espulsione doverosa e giusta di Andrea Marcaccini ha scatenato l’ira dei suoi fan che hanno volgarmente e gratuitamente insultato, offeso, criticato, attaccato e addirittura minacciato la bellissima e sexy top model. Atteggiamenti e comportamenti vergognosi e ingiustificabili che sono stati denunciati dalla supermodella in un post condiviso con i follower sul suo profilo Instagram.

“Sono profondamente addolorata da tutte le minacce e gli insulti che ricevo sui social media – ha esordito l’ex compagna del modello italiano -, anche tramite messaggi privati. Non avrò nessun ritorno economico o di notorietà da questa faccenda, visto che vivo ormai negli Stati Uniti dove Andrea Marcaccini è un perfetto sconosciuto. Quando sono stata contattata dal settimanale Chi per l’intervista mi sono sentita in dovere di accettare – ha sottolineato la top model – per testimoniare il mio impegno di donna contro la violenza. Tutti i messaggi di minaccia saranno inviati alle autorità di Polizia competenti tramite il mio Avvocato. #stopviolenceagainstwomen #andreamarcaccini”.

Bravissima Daniela, siamo tutti con te! No alla violenza virtuale, fisica, psicologica o sessuale!