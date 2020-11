Isola dei Famosi 2021: inizio, cast e indiscrezioni

L’Isola dei Famosi 2021 sta prendendo forma e la nuova edizione serberà qualche piccola novità rispetto alle edizioni passate.

Isola dei Famosi- foto biccy.it

Mediaset sembra pronta a ripartire con l’Isola dei Famosi 2021, apportando alche modifiche al format originale.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe partire dopo la chiusura del Grande Fratello Vip che è stata prolungata fino al mese di febbraio.

Secondo le prime indiscrezioni, Ilary Blasi dovrebbe condurre la prima edizione del survivor show non ambientata in Honduras a causa della pandemia.

Al momento non si sa ancora quale sarà la location (anche se si parla de Le Canarie) e quali saranno le nuove regole che verranno introdotte per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus.

Per quanto riguarda il cast dell’Isola dei Famosi 2021 si vocifera la partecipazione di Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari), Can Yaman (attore di DayDreamer – Le ali del sogno), Mila Suarez (modella), Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi (ex tronisti di Uomini e Donne), Sossio Aruta (ex calciatore ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne).

A questi nomi potrebbero aggiungersi quelli di Cristina Plevani (ex concorrente del Grande Fratello), Luigi Oliva (ex fidanzato di Pamela Prati), Niccolò Bettarini (figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura) e Flo Marincea (ex concorrente de La Pupa e il Secchione).

Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sull’Isola dei Famosi 2021 e scoprire come sarà questa edizione ai tempi della pandemia.