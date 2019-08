Italia’s got Talent: Joe Bastianich è il nuovo giudice

La macchina organizzativa di Italia’s got Talent 2019 si sta muovendo e questa nuova edizione porterà con sé l’entrata di un nuovo giudice, Joe Bastianich.

Joe Bastianich ha collezionato moltissime apparizioni in tv, spostandosi da Top Gear Italia e On the Road alla giuria di MasterChef U.S.A. e Italia fino ad arrivare al bancone dei giurati di Italia’s got Talent.

L’imprenditore di origine italiana sostituirà il veterano Claudio Bisio e siederà al fianco della campionessa olimpionica Federica Pellegrini, dell’icona dell’industria discografica Mara Maionchi e del comico Frank Matano.

Dal canto suo Joe Bastianich ha commentato il suo ingresso nella squadra di Italia’s got Talent: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle”.

Anche quest’anno, come gli ultimi quattro anni, il talent show prodotto da Fremantle sarà condotto dalla spumeggiante Lodovica Comello.

Le selezioni per trovare il miglior talento d’Italia inizieranno dal 6 all’8 settembre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino e proseguiranno prima dal 16 al 18 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e poi dal 30 settembre al 2 ottobre al Teatro Comunale di Vicenza.

Myriam