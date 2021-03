Italia’s Got Talent, Lodovica Comello non presenterà la finale a causa del Covid

Italia’s Got Talent è arrivato alle battute finali, ma l’ultima puntata del talent in onda il 24 marzo su Tv8 perde la conduttrice Lodovica Comello a causa del Covid.

Lodovica Comello- foto instagram.com

Lodovica Comello non presenterà la puntata finale di questa edizione del talent show Italia’s Got Talent perché positiva al Coronavirus.

A dare l’annuncio è stata la conduttrice tramite la pagina Instagram: “Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro che ho aspettato a dare fino all’ultimo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva al Covid e ho monitorato la situazione fino a ieri con l’ultimo tampone che continuava a dare esito positivo purtroppo e quindi domani non alla finale di Italia’s Got Talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò”.

Lodovica Comello si è detta dispiaciutissima: “[…] mai come quest’anno speravo di poter calcare quel palco e contribuire anch’io a portare un po’ di allegria e spensieratezza nelle case di chi ci guarda. Detto questo, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia […]”.

A sostituire la conduttrice in carica sarà Enrico Papi, che abbiamo avuto modo di vedere nelle vesti di giudice nell’ultima puntata delle audizioni.

“The show must go on” e la finale di Italia’s Got Talent andrà in onda come previsto mercoledì 24 marzo dalle 21.30 su TV8.

A decretare il vincitore di questa edizione non saranno i giudici in carica Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, ma il pubblico a casa.