Italia’s Got Talent sta per tornare! Ecco tutte le anticipazioni

Ormai ci siamo: domani sera, 24 febbraio 2017, partirà su Tv8 una nuova edizione di Italia’s Got Talent. Vedremo ancora una volta esibirsi sul palco talenti di ogni tipo: comici, imitatori, cantanti, giocolieri, ballerini e così via. I giudici sono stati tutti confermati per il terzo anno consecutivo: Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli.

Il meccanismo rimane lo stesso degli anni precedenti: ogni concorrente ha 100 secondi per esibirsi davanti ai giudici a cui dovrà strappare almeno 3 “sì” per poter passare alla fase successiva. I più bravi otterranno il cosiddetto “Golden Buzzer”, ossia il bottone d’oro che ogni giudice può schiacciare solo una volta e che spedisce il concorrente direttamente in finale. A condurre ritroviamo Lodovica Comello, e quest’anno anche lei ha il mitico “Golden Buzzer”. Tra gli ospiti illustri vedremo Fabio Fazio e Fiorello, ma anche loro dovranno dimostrare di aver talento…

Lo show sarà in onda per 10 venerdì in prima serata e inizierà con 7 puntate di audizioni registrate nei teatri di Udine, Avellino e Firenze. Ci saranno poi 2 serate di semifinali e una di finalissima, in diretta da Milano. Il vincitore sarà scelto dal pubblico da casa con il televoto, e otterrà il premio di 100 mila euro in palio!