Ivan Gonzalez e Paola Caruso faccia a faccia al Grande Fratello Vip 4

Ivan Gonzalez e Paola Caruso hanno avuto un duro scontro al Grande Fratello Vip 4 durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Due anni fa l’ex Bonas di Avanti un altro aveva ipotizzato a Pomeriggio 5 che l’ex tronista spagnolo del trono classico di Uomini e Donne fosse gay poiché durante la loro esperienza sull’Isola dei famosi spagnola avevano avuto un presunto flirt.

Prima della puntata del GF Vip 4, Ivan di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti a Supervivientes (Isola dei famosi spagnola, ndr) e dopo pochi giorni lei diceva in giro: Mi sono innamorata di Ivan. Non ci capivamo. Lei non parlava bene lo spagnolo e io non capivo quello che diceva perché non parlavo ancora bene l’italiano. A me lei non piaceva, né fisicamente, né caratterialmente, lei si è sentita rifiutata – ha spiegato il modello – e ha iniziato ad andare a dire a tutti che ero omosessuale perché non volevo andare a letto con lei! Lei ha detto che noi ci siamo baciati, ma non è vero! Io non l’ho mai baciata! Non abbiamo fatto niente. Ho avuto più con te che ti abbraccio ogni mattina (riferendosi a Licia, ndr) che con lei”.

Per poi aggiungere: “Paola Caruso è un personaggio costruito, non è una persona vera. Quando una persona non è vera, a me non piace!”.

Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, Paola è entrata in casa per un confronto con Ivan.

La showgirl ha spiegato: “Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. La mia sensazione è che fai così con tutte le donne, hai preso in giro tutte. Non metti il cuore in niente. Non mi dire che sono un serpente velenoso, perché ti ho voluto bene”.

Ivan ha spiegato: “Quando una persona si sente rifiutata dice di tutto, quella è stata una cosa molto brutta per lei e continua a farlo”. Dallo studio Alfonso Signorini ha puntualizzato: “Un po’ come la volpe e l’uva che quando non ci arriva dice che è acerba”.

Antonella Elia ha sentenziato: “Non le piace per niente”. Sul finale Paola Caruso gli ha lasciato un serpente che viene accolto dall’ex tronista: “Questo mi ha fatto piacere, te no!”.