Ivan Gonzalez seduce Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip. L’ex tentatore di Temptation Island Vip è un playboy nato e ha incuriosito e non solo la web influencer siciliana. Flirt in corso tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex moglie di Francesco Sarcina? Sicuramente è presto per dirlo, ma i buoni propositi ci sono tutti.

Ivan ha messo in difficoltà Clizia con domande molto dirette e intime. Gonzalez ha chiesto a Clizia: “Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?”. La mamma vip siciliana è andata un po’ in confusione e in tilt. Tra sguardi complici e sorrisini, sono davvero in molti a vederci del tenero tra i due.

SCOPRI LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI CLIZIA INCORVAIA

L’ex moglie di Francesco Sarcina si sta innamorando dell’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 4!