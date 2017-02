Kemioamiche, il reality contro il cancro al seno

Le protagoniste di Kemioamiche sono Alessandra, Carmen, Elisabetta, Giulia, Laura, Manuela, Stefania, Valentina e Vanda. Hanno qualcosa in comune: l’esperienza di un tumore al seno e la lotta contro il cancro, che è stata raccontata in un docureality che diventa anche musical.

Il programma, in sei puntate, prodotto per Tv2000 e Real Time, racconta la vita delle nove protagoniste. Hanno tutte vite diverse, ma a un certo punto del loro percorso si sono dovute fermare per affrontare la malattia. Durante il docureality Kemioamiche raccontano lo smarrimento dopo la diagnosi, la paura della cura, il terrore di non farcela, la speranza della guarigione.

Le loro storie si intrecciano durante la chemioterapia, che le porta a sospendere momentaneamente i gesti della vita quotidiana. Kemioamiche è il nome della chat creata da Laura per condividere anche i momenti più difficili, perché l’unione fa la forza. Le nove donne, all’interno dell’ospedale, si cimentano anche in veri e propri intermezzi di musica e ballo in cui cantano la voglia di superare tutto questo. La prima puntata è stata trasmessa su Tv2000 e Real Time sabato 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.