La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: cast, novità e quando inizia

È tutto pronto per il ritorno de La Pupa e il Secchione e Viceversa: il reality show parte giovedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1.

La Pupa e il Secchione e Viceversa- foto it.wikipedia.org

La Pupa e il Secchione e Viceversa arriva alla sua quarta edizione con la conduzione del comico Andrea Pucci e dell’ex pupa e prima vincitrice del programma Francesca Cipriani.

I due conduttori dovranno mantenere le aspettative dello show nato con Federica Panicucci ed Enrico Papi nel 2006 e proseguito con Enrico Papi e Paola Barale nel 2012 e Paolo Ruffini e Francesca Cipriani nel 2020.

Il centro focale del programma sarà l’incontro tra due monti agli antipodi: quello dei secchioni (intellettuali poco avvezzi alla vita sociale) e quello delle pupe (donne bellissime che puntano tutto sull’aspetto fisico).

Il reality show si svolgerà all’interno di una nuova location che sostituirà la consueta Villa Cornetto di Collefiorito di Guidonia Montecelio.

Il cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 sarà composto da 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 secchione.

Settimana dopo settimana, le coppie si sfideranno in prove di logica, ingegno, seduzione, forza e agilità e sosterranno la prova dell’interrogatorio con il professore Diego Verdegiglio.

Non ci resta che iniziare il conto alla rovescia e sintonizzare il televisore giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1 per divertirci insieme a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021.

La pupa e il secchione 2021 location:

La location de La pupa e il secchione 2021 non sarà più quella di Villa Cornetto di Collefiorito (a Guidonia Montecelio in provincia di Roma) ma un’altra villa sempre alle porte della Capitale.