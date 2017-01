L’Isola dei Famosi 2017: chi saranno i naufraghi?

La nuova edizione 2017 dell’Isola dei Famosi è quasi pronta al via: ecco dunque quali saranno i naufraghi! Per ora si tratta solo indiscrezioni, che riguardano coloro che dovrebbero essere i protagonisti del reality.

“Chi” fa sapere che tra i naufraghi ci dovrebbe essere la pornodiva Malena Mastromarino, detta “la Pugliese”, musa di Rocco Siffredi, nonché delegata all’assemblea nazionale del Pd nel 2013. Sembrano confermate anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.

C’è chi fa i nomi anche dei protagonisti delle ultime edizioni di “Uomini e Donne” Giulia de Lellis e Lucas Peracchi, il rapper di “Amici” Moreno Donadoni e, forse, Cicciolina. Saranno presenti anche il duo comico formato da Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato, la soubrette Natalie Caldonazzo, la modella Dayane Mello e l’attore turco Serkan Cayoglu.

Si aggiunge poi il nome del comico Massimo Ceccherini, per il quale in realtà si tratta di un ritorno sull’isola. Ceccherini aveva già partecipato al reality esattamente 10 anni fa, ma fu espulso perchè bestemmiò in diretta.