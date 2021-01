L’Isola dei famosi 2021: nel cast Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma, Eleonora Giorgi e Patrizia Rossetti

L’Isola dei famosi 2021: ultime news e indiscrezioni. La nuova edizione del reality show di Canale 5 andrà in onda subito dopo il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Iniziano a spuntare i primi nomi dei papabili concorrenti della nuova edizione del reality che sarà condotto da Ilary Blasi.

TvBlog.it ha rivelato i primi naufraghi della nuova edizione: Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma, Eleonora Giorgi e Patrizia Rossetti.

Per quanto riguarda Patrizia Rossetti, per lei si tratterebbe del terzo reality show. Ha infatti già partecipato a La Fattoria (nel 2005) e a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta uscendone vincitrice (nel 2018).

Patrizia era in lizza anche come concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Purtroppo la sua candidatura non è stata approvata. Noi speriamo che questa sia la volta buona per la famosa e amatissima conduttrice tv e radiofonica, opinionista e personaggio tv.

In Rete e sulla stampa circolano altri rumor sui possibili naufraghi della nuova edizione del reality show di Canale 5: Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

E voi chi vorreste nel cast dell’Isola dei famosi 2021? Scrivete il nome del vostro vip preferito nei commenti qui sotto.