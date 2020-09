L’Isola dei Famosi torna a gennaio 2020, ma senza Alessia Marcuzzi

L’Isola dei Famosi torna a fare capolino tra i palinsesti Mediaset e dovrebbe andare in onda all’inizio del prossimo anno: gennaio 2021.

Dopo una pausa durata due anni e una serie di polemiche, infatti, sembra che ci sarà il ritorno del survivor reality L’Isola dei Famosi. Sì, ma in una veste nuova.

La 15 esima stagione debutterà a gennaio 2021, ma perderà la protagonista assoluta delle ultime cinque edizioni: Alessia Marcuzzi.

Al momento non è ancora chiaro chi sostituirà la conduttrice al timone della nuova edizione del reality, ma la Pinella aveva dato il suo addio al programma già da tempo.

A gennaio 2020, infatti, il Biscione aveva comunicato: “Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”

Dal canto suo, la conduttrice ha ammesso recentemente a Chi: “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation Island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”.

Le parole della Marcuzzi fanno pensare subito alle polemiche sollevate dalle ultime edizioni del reality, dal cannagate con protagonisti Eva Henger e Francesco Monte del 2018 al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni di Riccardo Fogli del 2019.

Per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, oltre a Temptation Island, ci sarebbe nuovi progetti all’orizzonte, primo tra tutti quello de Le Iene (in onda a partire da febbraio su Italia 1).