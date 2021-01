Maria Teresa Ruta litiga con Stefania Orlando: stasera scontro con Alba Parietti su Alain Delon

Maria Teresa Ruta ha avuto un acceso diverbio con Stefania Orlando perché quest’ultima le ha detto che difende Pierpaolo Pretelli per assicurarsi di non essere nominata né da lui né da Giulia Salemi. Stefania Orlando l’ha accusata di aver fatto una scelta alla Dayane Mello. La storica e famosa conduttrice tv di mamma Rai si è giustificata, dichiarando che secondo lei, Pierpaolo Pretelli merita di più la finale del Grande Fratello Vip 5 rispetto ad Andrea Zelletta. Poi Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime: “Quella cosa che hai detto Stefania, mi ha offeso. Mi hai offeso moltissimo. Te lo dico subito così poi non vedi che ho il muso”.

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: lacrime e chiarimento

Stefania e Tommaso Zorzi hanno raggiunto Maria Teresa in camera da letto. La vincitrice di Pechino Express si è sfogata così: “Pensi che io mi pari le ch***pe perché c’è anche il voto di Giulia. Tu pensi che io possa pensare a una cosa simile? Secondo te mi metto contro voi due, a cui voglio bene?”. Stefania Orlando ha replicato: “Potevi dire che mi sto sbagliando. Si parlava, non ti puoi offendere. Ti chiedo scusa se ti sei offesa, ma io non volevo offenderti”. Si è scusata anche Maria Teresa per aver frainteso e si sono abbracciate.

Maria Teresa Ruta e Alba Parietti: duello al GF Vip 5

Stasera Alba Parietti entrerà nella Casa del GF Vip 5 per affrontare Maria Teresa Ruta in merito a quanto dichiarato sul flirt con Alain Delon. La mamma vip di Francesco Oppini è super agguerrita, come ha fatto intendere sui suoi profili social… Chi ha mentito tra Alba e Maria Teresa? Preparate i popcorn! Ne vedremo delle belle!

Oltre al faccia a faccia in tv fra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti, stasera ci sarà l’ingresso di Alda D’Eusanio e andrà in scena l’altro faccia a faccia piuttosto atteso, quello tra l’ex portierone della Nazionale italiana di calcio e dell’Inter Walter e suo figlio Andrea Zenga.