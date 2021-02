Massimiliano Morra boccia la love story di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: “Strategia”

Massimiliano Morra non crede affatto alla love story di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, praticamente a due settimane dalla finale del famoso reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attore campano ha smontato e fatto a pezzi questa liaison durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Secondo lui, Andrea Zenga è abbastanza preso ma non Adua Del Vesco.

Massimiliano Morra pensa che Adua Del Vesco stia recitando un copione ad arte per finire ai primi posti durante la finalissima del Grande Fratello Vip 5. In poche parole l’attore dell’Ares Film ha condiviso la stessa presa di posizione della modella e showgirl brasiliana Dayane Mello.

A tal proposito ha dichiarato nel salotto tv di Barbara d’Urso: “Mi accodo a Dayane Mello. Lei è entrata parlando del suo fidanzato, innamoratissima… poi guarda caso a 15 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, perde la testa per Andrea Zenga. Mi sa di strategia. Non la vedo presa”.

Diverso il suo pensiero per il figlio dell’allenatore ed ex portierone dell’Inter, Walter Zenga: “Andrea sì. Lei secondo me, siccome si sta rendendo conto che rischia di essere nominata…”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Morra?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 5!