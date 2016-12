MasterChef Italia 6, oggi la prima puntata

Torna oggi, 22 dicembre 2016, MasterChef Italia, con la sua sesta edizione, alle ore 21:15 su Sky Uno. Confermati come giudici i Fantastici Quattro, ovvero gli chef Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

Alla conferenza stampa di presentazione di MasterChef erano presenti tutti e quattro i giudici. Cannavacciuolo ha dichiarato di essersi divertito molto nella conduzione del programma. Barbieri ha detto che, quest’anno, le concorrenti sono molto più decise e aggressive rispetto a quelle delle scorse edizioni.

Cracco, invece, ha fatto una riflessione sul fenomeno sociale di MasterChef, che in pochi anni è riuscito a cambiare la percezione degli italiani nei confronti della cucina. La sesta edizione di MasterChef si aprirà con un imponente super-casting avvenuto davanti alla Stazione Centrale di Milano, dove i 150 aspiranti Chef hanno dovuto preparare un piatto “a crudo”. Solo 100 di loro sono passati poi al “live cooking”. Dopo i 100 sono diventati 40, per arrivare infine ai 20 chef amatoriali della sesta stagione di MasterChef Italia.

Solo uno di loro vincerà il premio di sesto MasterChef e potrà pubblicare il suo libro di ricette, oltre a vincere un premio da €100.000. Molta attenzione sarà data, in questa edizione, agli sprechi alimentari: alla fine di ogni Invention Test ai concorrenti verrà consegnata una “doggy bag” per gli avanzi. 12 serate, ogni giovedì su Sky Uno: un appuntamento da non perdere!