MasterChef Italia 9: quando inizia la nuova stagione?

È tutto pronto per MasterChef Italia 9 in partenza giovedì 19 dicembre su Sky Uno, anche quest’anno senza la partecipazione di Joe Bastianich nel ruolo di giudice.

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli MasterChef Italia foto youtube.com

Anche quest’anno MasterChef Italia sarà teatro di tantissime sfide culinarie destinate a far emergere il miglior chef amatoriale d’Italia.

I concorrenti della nona edizione del cooking show verranno giudicati dai tre giudici, nomi d’eccellenza del panorama culinario: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Joe Bastianich resta il grande assente di questa nuova edizione di MasterChef Italia, dopo ben otto stagioni televisive. Il manager ha scelto di dedicarsi alla musica, ma non esclude la possibilità di tornare presto.

Per il resto, invece, la formula del talent culinario resta invariata e avvincente come al solito: Mistery box, prove in esterna e Pressure test.

Gli aspiranti chef dovranno destreggiarsi in prove impegnative tra ingredienti, cotture e tecniche per soddisfare il palato dei giudici e degli ospiti internazionali del mondo dell’alta cucina.

E se solo uno salirà sul podio ambito, non è detto che per gli altri non possano arrivare occasioni e/o non si possano aprire le porte delle cucine più prestigiose al mondo.

Per esempio Enrica Della Martina ha condotto un suo programma su Food Network, Alberto Menino ha stato ospite a un programma su Alice tv, Tiziana Stefanelli ha pubblicato un libro, Alberico Nunziata ha ideato il menu dei Golden Globe mentre Ludovica Baiocco ha aperto il suo locale a Montecosaro.

L’appuntamento con MasterChef Italia 9 è Sky Uno (canale 108) e canale 455su digitale terrestre tutti i giovedì alle 21.00 a partire da giovedì 19 dicembre.