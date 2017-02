MasterChef Italia, le anticipazioni dell’ottava puntata

Tante le anticipazioni per l’ottava puntata di MasterChef Italia, in onda stasera 9 febbraio 2017 su Sky. Sarà una prova del tutto insolita, perché ad attendere i concorrenti c’è una cena vegana e crudista.

I concorrenti dovranno infatti preparare, durante la consueta “Prova in esterna”, una cena crudista e vegana per 20 discepoli Shàolín guidati da Schì Héng Chán, maestro del Centro Culturale Shàolín di Milano. Ci troviamo però in provincia di Verona: la prova si svolgerà nel Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio.

I menu preparati dalle squadre saranno due: i vincitori potranno accedere direttamente alla puntata seguente, mentre chi perderà dovrà affrontare il “Pressure Test”.

Inoltre, stasera i giudici Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich sveleranno chi è stato il peggiore tra Gabriele e Roberto nell’ultimo “Pressure” e quindi chi dovrà abbandonare il talent show prima dell’esterna.

Prima dell’esterna i partecipanti dovranno affrontare anche un’altra prova, denominata Mystery Box Poker: verranno forniti degli ingredienti e i concorrenti potranno cambiarne fino a 5; a seguire l’Invention Test, nel quale gareggeranno a coppia cimentandosi con il “Timballo del Gattopardo”.