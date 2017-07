Nadia Rinaldi strizza l’occhio al Grande Fratello Vip

Recentemente Nadia Rinaldi ha rivelato di essere molto interessata a prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. E anche se il cast della nuova stagione del reality show sarà probabilmente già definito, la simpatica attrice romana strizza l’occhio alla produzione.

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’attrice ha esordito così: “Vorrei evitare i tronisti. Sono troppo giovani, mi sembrerebbe di essere in competizione con mio figlio. E poi, spero di non capitare con personaggi che abbiano un brutto rapporto con la pulizia, soprattutto se dobbiamo condividere la stessa camera, perché io odio gli odori forti”.

La sua autocandidatura si rafforza di motivazioni sentite: “Perché sono una persona che sa stare nel gruppo: non sono una di quelle che mette zizzania tra i concorrenti pur di raggiungere l’obiettivo, sono una donna autentica e sincera. E poi perché sono adulta e mamma: di solito vengono scelti personaggi molto giovani, con un passato artistico breve. Posso raccontare molte cose su di me e sulla mia vita professionale…”.

E infatti la carriera di Nadia Rinaldi sta vivendo una nuova stagione della vita: ospitate in studio da Barbara D’Urso dove è stata protagonista di battibecchi al vetriolo con Alberico Lemme, spettacoli teatrali e interpretazioni eccellenti. Ora però l’attrice vorrebbe coronare il sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non si sa ancora se la produzione dello show e Ilary Blasi riusciranno ad esaudire questa sua richiesta. Se così fosse, l’attrice collezionerebbe un altro reality dopo La Talpa nel 2004 e Jump- Stasera mi tuffo nel 2013.