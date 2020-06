Naked Attraction arriva in Italia senza censure

Naked Attraction arriva in Italia e dice addio a reggiseni e slip per presentare una versione integrale e senza censure su Dplay Plus.

Naked Attraction

La costruzione di un caso internazionale intorno alle dinamiche di Naked Attraction non ha fermato il reality in cui si cerca l’anima gemella completamente nudi.

Il gruppo Discovery ha acquistato i diritti di Naked Attraction e ha deciso di trasmetterlo senza filtri da oggi 16 giugno sulla piattaforma a pagamento Dplay Plus.

In realtà non è la prima volta che il gruppo Discovery decide di puntare su questo genere di show, considerando Undressed e il reality Nudi e crudi su Dmax.

Il principio è quello di stravolgere le regole del corteggiamento, spogliando i partecipanti di tutto ciò che li definisce e spingendoli ad andare oltre alle apparenze.

La conduttrice accompagna partecipanti nella difficile scelta dei partener, mostrando a ognuno di loro sei persone nude posizionate all’interno di una teca di vetro.

Dopo la scelta, però, ciascun single deve mostrarsi per quello che è, spogliandosi interamente per essere sottoposto al giudizio dell’aspirante partner.

Se i due mostreranno un apprezzamento reciproco allora potranno lasciare la trasmissione per dare vita al loro primo appuntamento.

Dopo il successo in Inghilterra, quindi, Naked Attraction è disponibile per gli abbonati alla piattaforma streaming a pagamento di Discovery.