Pago al Grande Fratello Vip 4 per soldi: Serena Enardu è al televoto

Pago ha scelto di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 4 per riprendersi dopo Temptation Island Vip e anche per soldi. L’ha rivelato lo stesso cantante a Tv Sorrisi e Canzoni prima di entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Pago – Foto: Instagram

“Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e perché ho bisogno di soldi – ha rivelato l’artista -. Con me porterò la chitarra, la foto di papà Nicola e un gadget che mi ha regalato mio figlio Nicola con scritto ‘superpapà’: mi spaventa non vedere mio figlio”.

Partecipare al reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è una sfida molto importante e delicata per Pago che ha già sottolineato che dopo il GF Vip 4 tornerà a fare il cantante.

Che cosa non sopporta? “Non sopporto l’egoismo – ha detto l’artista -, la mancanza di rispetto per gli spazi altrui e chi si impiccia delle mie cose. Spero che di me apprezzeranno l’onestà. Un mio pregio è la modestia, il difetto è che sono permaloso. Non amo fare i lavori domestici anche se il suono dell’aspirapolvere mi rilassa, se non lo passo io. Odio stirare. Sono della Vergine ma pulizia e ordine sono di un altro segno. Ho una brutta abitudine: toccarmi il naso mentre parlo”.

Durante la prima puntata di ieri del Grande Fratello Vip 4 Pago si è commosso nella stanza dei led dove ha rivisto le immagini (dolorose) di Serena con il tentatore di Temptation Island Vip. “Non mi fa molto piacere rivedere quelle immagini – ha rivelato Pago -. Provo ancora un grosso sentimento per lei. Non lo nego. Ma non voglio dirle niente”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha commentato in studio che tutto ciò è comprensibile: “Quello che ha vissuto è forte, solo dopo un po’ di tempo mi sono messa nei suoi panni. Lo capisco”. Serena, però, vuole chiarire quei punti lasciati in sospeso dopo Temptation Island. L’opinionista fisso Pupo è andato giù duro e crede che Serena sia solo alla ricerca della popolarità.

E voi che cosa ne pensate?