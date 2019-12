Pago rivela a Verissimo: “Vado come concorrente al Grande Fratello Vip”

Pago sarà uno degli ospiti vip della puntata odierna di Verissimo. Il cantante ha rivelato alla conduttrice tv Silvia Toffanin che sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ufficialità della prima concorrente, Rita Rusic, del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Pupo e Wanda Nara, è arrivata la notizia ufficiale del secondo gieffino.

Pago è reduce dalla rottura definitiva con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, avvenuta durante un altro reality show di Canale 5: Temptation Island Vip.

“Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare al reality – ha spiegato l’artista a Silvia Toffanin -. Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”.

Il cantante ha ammesso: “Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi – ha proseguito – già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta – ha spiegato un poco malinconico -. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo”.

Inoltre il cantante ha confessato che prima di affermarsi nel mondo della musica fece anche l’artista di strada: “A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Dormivo dove capitava, per strada o in stazione. Poi un giorno mi sono innamorato di Milano e anche qui dormivo un giorno in una pensione o in strada, qualche amico mi dava la macchina e dormivo lì. Nella vita ho sofferto tantissimo, ma la sofferenza mi ha dato la forza per andare avanti”.