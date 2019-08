Paola Caruso ha detto “no” al Grande Fratello Vip spagnolo per amore del figlio Michele, nato pochi mesi fa. L’ha rivelato la stessa showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro al settimanale di cronaca rosa Mio. “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità – ha dichiarato Paola -. Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”.

Intanto Paola non demorde e continua ad attaccare il papà di suo figlio, l’imprenditore campano Francesco Caserta. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi italiana e spagnola ha rivelato in diverse interviste che il suo ex compagno non dà gli alimenti al piccolo Michele ed è disposta ad andare fino in fondo per rispetto del baby vip.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Paola ha precisato che Moreno Merlo è un amico. Non si può parlare di amore, ma di semplice frequentazione.

Redazione-iGossip