Pechino Express 2020: tra i concorrenti spiccano Ignazio Moser con il cugino Moreno

Pechino Express 2020 si farà e andrà in onda agli inizi del prossimo anno. Il settimanale di cronaca rosa Chi ha rivelato che tra i concorrenti spiccano Ignazio Moser con il cugino Moreno. Spazzati via i rumor sulla cancellazione del famoso adventure game di Rai 2, condotto da Costantino Della Gherardesca.

La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini ha rivelato che Ignazio sarebbe in questi giorni in trattative per partecipare all’avventuroso programma di Raidue, che lo vedrebbe impegnato non con la sua fidanzata, la showgirl e modella argentina Cecilia Rodriguez, ma con il cugino Moreno Moser, a formare l’ipotetica coppia dei Ciclisti.

“Ignazio Moser, in coppia con suo cugino Moreno – si legge su Chi -, è in corsa per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express come concorrente. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per la fidanzata Cecilia Rodriguez“.

Chi saranno gli altri concorrenti? Al momento vige la massima riservatezza sul cast.

Redazione-iGossip